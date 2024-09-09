НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане вступил в силу новый запрет для госслужащих
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50045
В Казахстане вступил в силу новый запрет для госслужащих
Отправлено: 09.09.24 - 19:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
347
Re: В Казахстане вступил в силу новый запрет для госслужащих
Отправлено: 09.09.24 - 19:54
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие граждане суверенного и независимого ни от кого гос-ва, придя на службу в эпоху первого президента научились вредных привычек, а теперь нужно увольняться! Впредь надо увольнять и тех, кто не хочет работать на госслужбе или много болтает о своих мечтах, но ничего не делает, кроме болтовни или не желает исполнять Законы и соблюдать порядок, намеченный Президентом страны!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS