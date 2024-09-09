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≡ Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на повышение тарифов с 1 октября
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50045
Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на повышение тарифов с 1 октября
Отправлено: 09.09.24 - 12:41
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Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили на аппаратном совещании в акимате Костаная. По словам руководителя отдела ЖКХ Азамата БЕГАЛИНА, тепловики просят повысить тариф в связи с недавним подорожанием газа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40826
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 12:41
#1
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Моя как выругалась, чтоб им на том свете всё подорожало, говорит..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4941
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 12:50
#2
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Цитата:
111:
им на том свете всё подорожало

это будет долго.. Пусть просит, чтобы уже сейчас.. Лишь бы дошло до того, кто это желание исполнит..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15388
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 13:19
#3
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Цитата:
111:

Не вижу проблем для людей живущих на свободных хлебах. Да хоть в 5 раз они подымут ценик, вы так же подымите аренду.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7075
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 16:58
#4
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Так нельзя бесконца поднимать на все цены, недавно свет,теперь тепло,а про продукты я вообще молчу. Карман у населения все скуднее с каждым годом, пенсии и зарплаты не растут, как бы не аукнулось народным гневом, молодежь свою злость могут вымести агрессивно
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
977
Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на повышение тарифов с 1 октября
Отправлено: 09.09.24 - 17:29
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Так нельзя бесконца поднимать на все цены,

А вот видимо власти,правительство, антикор считают, что можно)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5788
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 17:47
#6
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Цитата:
vofkakst:
антикор

А он тут при каких делах? Привыкли этих опричников везде за уши притягивать! Тут только антимонопольный должен работать!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
977
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 18:37
#7
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Цитата:
saba:
А он тут при каких делах?

Нынче они везде. И правильно. Пусть со своей стороны "обследуют" вопрос. Одни заскулили про повышение, вторые отвечают одобрительно. Рука руку моет. А потребителю их рукомойки оплачивать.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
977
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 18:40
#8
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Цитата:
долги за услуги теплоснабжения у населения Костаная выросли.


Потому что население Костаная не успевает за ростом тарифов.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5788
Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...
Отправлено: 09.09.24 - 19:43
#9
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Цитата:
vofkakst:
И правильно.

Я бы сказал не очень правильно! Помню в бытность мою в бизнесе, позвонил в акимат, попросил у специалиста о встрече. Она мне :" Приходи после шести", я :"Почему так поздно?" она:" У меня до обеда прокуратура проверяет, после обеда антикор". Человек отвечает за энергоснабжение города,хороший специалист, по своим прямым обязанностям работал с 18 до 21 часа, т.е в нерабочее время, а зарплата небольшая и семья без материнского глаза! Через полгода уволилась. Так что я скажу Антикор всегда мешает нормальной работе. Я помню. как один заявил мне, да я лучше вас знаю, в интернете уже прочитал! У меня аж челюсть отвисла,не знал, что ответить!
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