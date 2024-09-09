Отправлено: - 19:43

vofkakst:

И правильно.

Цитата:Я бы сказал не очень правильно! Помню в бытность мою в бизнесе, позвонил в акимат, попросил у специалиста о встрече. Она мне :" Приходи после шести", я :"Почему так поздно?" она:" У меня до обеда прокуратура проверяет, после обеда антикор". Человек отвечает за энергоснабжение города,хороший специалист, по своим прямым обязанностям работал с 18 до 21 часа, т.е в нерабочее время, а зарплата небольшая и семья без материнского глаза! Через полгода уволилась. Так что я скажу Антикор всегда мешает нормальной работе. Я помню. как один заявил мне, да я лучше вас знаю, в интернете уже прочитал! У меня аж челюсть отвисла,не знал, что ответить!