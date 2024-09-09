Skeptic: Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
Нет не воюет и мы прекрасно это видим
Кадыров как почти что отдельный князь бережет своих людей Ахмат ходит где-то на второй и третьей линии обороны Первый пленные чеченцы появились только сейчас на 2,5 года войны когда ВСУ неожиданно зашли в Курскую область и чеченцы просто убежать не успели как обычно делали это при наступлении украинцев.
Вот и весь факт А если поднять численность погибших по республикам то у Чечни погибших почти что нет Это значит что чеченцы в боях не участвуют толком Незря их и Пригожин называл тик ток войсками Цитата:
Skeptic: Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии.
Кто-то сейчас высказывает России за войну в Чечне? Нет Это была внутренняя разборка внутри страны Так и Грузия воевали со своими окраинами в Абхазии и Осетии которые пытались отделится России можно наводить порядок на своих территориях а Грузии нет? А почему? Что за двойные стандарты получается? С какого фига Россия впряглась за Абхазию и Осетию то? Если бы США активно войсками влезли в Чечню какой вой на России стоял бы? Цитата:
Skeptic: А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией.
Неа Мы видим как грузины относятся к российским туристам и к России в целом Негативно А грузинский олигархат просто лоббирует свой бизнес котрый целиком завязан на России Грузины доят Россию и в то же время фигу в кармане держат Цитата:
Skeptic: Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО
Тешьте тешьте себя По факту России кердык в политическом и экономическом плане Вернутся к нормальной жизни уже не суждено Лет на 50 себе вперёд устроили веселую жизнь с диверсиями, терактами и гибелью своих солдат Цитата:
Skeptic: Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России?
Заметили что любой сбитый летчик на западе котрый там уже нафиг никому не нужен покупается Россией как агент влияния и несёт кремлёвскую чушь Делается это чтобы такой как вы могли апеллировать к мнению какого-то бывшего экс экс экс црушника или сенатора для убеждения именно что своей точки зрения среди русскоязычных На западе их по сути не воспринимают
Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!
Самый "достойный" ученик Гитлера на сегодняшний день это Путин! Я не говорю про идеологию, тут можно спорить, но методы ведения войны и внутренняя политика говорят о том, что он внимательно изучал наследие. Даже последнее нововведение про детей от участников СВО, очень похоже на гитлеровское про детей от членов СС
Skeptic: Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО, когда территория Украины будет очищена от нацистско-бандеровской нечисти.
Знаете я Вам не верю! Про нацистско-бандеровцев даже обсуждать не буду, там против России народ поднялся, который вряд ли простит россиянам ракеты и бомбы над головой, не виртуальные, не по телевизору, а которые летают, заставляют бегать в бомбоубежища, убивают твоих знакомых, односельчан! Просто такое не прощается, мы здесь одной десятой части разрушений и бед не видим даже по телевизору, а они реально всё это на себе ощущают. Как Вы думаете простит россиян ,тот житель Львова, который в один миг потерял жену и трех дочерей, а это уже реальный человек, не абстрактные больше 500 детей, которые возмущают, но глубоко не трогают.
saba: Самый "достойный" ученик Гитлера на сегодняшний день это Путин!
Это к вопросу Кто больше походит на гитлеровскую Германию Страна где еврей у власти и солдаты прикола ради носят нашивки войск СС Или страна открыто проводящая политику своего национального мира (русский мир) ведущая войны с соседями ради расширения жизненного пространства и где нацистские бригады черносотенцев ходят по городам и устраивают погромы мигрантам на базарах ?
Финны сносят здания недостроенной АЭС по контракту с РосАтомом Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года изменило ситуацию. Финляндия стала воспринимать Россию как угрозу и рассматривать любое сотрудничество с ней с политической точки зрения.
Бывший исполнительный директор компании Fennovoima Тони Хемминки говорит, что раньше Запад пытался вести дела с Россией мирным путем, а теперь эта тактика кажется ошибочной. Он указывает, что "Росатом" не смог выполнить требования Центра по радиационной и ядерной безопасности, и поэтому Fennovoima расторгла контракт с ним.
На данный момент судьба проекта атомной электростанции Fennovoima кажется предрешенной. Деньги потрачены на сумму около 1,4 миллиарда евро, в Ханхикиви начался снос зданий.
В общем повод задуматься и проанализировать ситуацию, в строительстве нашей АЭС. Причем я не призываю к игнорированию РосАтома, с технологиями у них всё в порядке, а вот политическая составляющая вызывает сомнения!
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