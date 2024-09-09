Re: Костанайская теплоэнергетическая компания готовит заявку на...

Отправлено: - 16:58

Так нельзя бесконца поднимать на все цены, недавно свет,теперь тепло,а про продукты я вообще молчу. Карман у населения все скуднее с каждым годом, пенсии и зарплаты не растут, как бы не аукнулось народным гневом, молодежь свою злость могут вымести агрессивно