НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50044
Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане
Отправлено: 09.09.24 - 15:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев, в Казахстане ведется активная работа по внедрению обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
975
Re: Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане
Отправлено: 09.09.24 - 15:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть в случае пожара незастрахованные дома не будут тушить? Браво! Дно пробито
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
663
Re: Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане
Отправлено: 09.09.24 - 15:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
в случае пожара незастрахованные дома не будут тушить?


не верно

незастрахованные будут штрафовать.

верно.

а тушить - как получится. 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7075
Re: Новую обязательную страховку могут ввести в Казахстане
Отправлено: 09.09.24 - 16:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока вопрос по объектам с массовым пребыванием людей 
Наверное супермаркеты, магазинчики у дома и возможно даже бутики обяжут
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS