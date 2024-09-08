- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram. Читать новость
Skeptic: Но момент с "неоднозначностью" меня заинтересовал. Любопытно: в чём заключается неоднозначность Маслякова?
Сидел при СССР за воровство Потом как коммерс прихватизировал себе весь КВН Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН Вводил цензуру в игре Запрещал критиковать власть Открыто работал на пиар путина Наезжал на бывших квнщиков за то что те рассказывают кухню квна Последний скандал он наехал на ТНТ через президента за то что те запустили такую же передачу типа квна и ее закрыли Заработали с сынком на квне миллионы с которых не копейки не видно пущенного на что-то полезное
Skeptic: ... А "пользователь" высказал своё, мягко говоря, НЕАДЕКВАТНОЕ мнение. В приличном обществе такие люди становятся нерукопожатными. Их перестают замечать, игнорируют. В виртуальном мире - удаляют из чата.
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..ну это же ваше мнение..не говорите обо всех...возможно многие стоя аплодируют 111. он высказал своё мнение не скрывая...а АМ был лизоблюд..коих много и России..раз запретили критиковать власть , надо было закрыть передачу как сделали в 1972 году
abaika95: Запрещал критиковать власть Открыто работал на пиар путина
Честно говоря, не помню про это! Да запрещал про политику! Но ведь про любую! Когда они в Алматы приезжали , наши хотели пройтись по тогдашнему президенту Казахстана Назарбаеву, тоже запретил! Откровенного пиара Путина не заметил, да тот сидел в зале и что? А ему было за что быть благодарным Путину! Дворец в котором они выступали подарил Амику лично Путин!
Путина высмеивали в КВН? Нет Только превозносили постоянно В КВН высмеивали власть и вообще путинскую Россию ? Нет только отдельных неугодных чиновников типа чубайса Бывшие КВНщики открыто рассказывают как на их репетиции приходил Масляков с редакторами и убирал неугодные шутки про власть ЦЕНЗУРА? Да она самая Цитата:
saba: Честно говоря, не помню про это! Да запрещал про политику! Но ведь про любую
В КВН высмеивали США, Европу, Трампа,обаму, Клинтон? Да постоянно Тоесть про политику в КВН шутить можно было но только не про российскую Цитата:
saba: Дворец в котором они выступали подарил Амику лично Путин!
Как это лично Путин подарил? Из своего кармана вынул? А откуда у него такие бабки просто так дворцы дарить?)) коррупция и лоббизм? Неее просто подарки))
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