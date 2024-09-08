НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50044
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
169
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:34
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мой племяш, который погиб в свои 19 срочником, сгнил в Луганских просторах, наслушался именно Маслякова и его команду.

Источник:

А еще- КВНщики с Масляковым заставили его служить в армии, наслушавшись Путина... Мешать котлет и мух- великое искусство..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40823
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:38
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
975
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:47
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КВН конечно скатился. Плоско, натянуто, несмешно. И все же - проект великий и неповторимый. Известный всему миру. Объединяет студентов и школьников, людей постарше и помоложе. Всемирное движение.

Можно относиться по всякому, но преуменьшать значимость детища Маслякова нельзя.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40823
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:58
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


За заслуги перед Отечеством, доверенное пожизненное лицо Путина и тд..
Вел открыто и жестко политику Путина в Украине.
Так то вот..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16700
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 12:53
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Но момент с "неоднозначностью" меня заинтересовал. Любопытно: в чём заключается неоднозначность Маслякова?

Сидел при СССР за воровство
Потом как коммерс прихватизировал себе весь КВН
Заставил все лиги по всему миру скидывать ему денежку за то что те играют в КВН
Вводил цензуру в игре
Запрещал критиковать власть
Открыто работал на пиар путина
Наезжал на бывших квнщиков за то что те рассказывают кухню квна
Последний скандал он наехал на ТНТ через президента за то что те запустили такую же передачу типа квна и ее закрыли
Заработали с сынком на квне миллионы с которых не копейки не видно пущенного на что-то полезное
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11004
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 13:16
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
водил цензуру в игре Запрещал критиковать власть Открыто работал на пиар путина

----Факты есть ?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11004
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 13:22
#21
Комментарий удален модератором.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1992
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 14:01
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
... А "пользователь" высказал своё, мягко говоря, НЕАДЕКВАТНОЕ мнение. В приличном обществе такие люди становятся нерукопожатными. Их перестают замечать, игнорируют. В виртуальном мире - удаляют из чата.
+

..ну это же ваше мнение..не говорите обо всех...возможно многие стоя аплодируют 111. он высказал своё мнение не скрывая...а АМ был лизоблюд..коих много и России..раз запретили критиковать власть , надо было закрыть передачу как сделали в 1972 году

[Исправлено: Gljuk, 09.09.2024 - 14:26]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.09.2024 - 15:39]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5786
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 14:38
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Запрещал критиковать власть Открыто работал на пиар путина

Честно говоря, не помню про это! Да запрещал про политику! Но ведь про любую! Когда они в Алматы приезжали , наши хотели пройтись по тогдашнему президенту Казахстана Назарбаеву, тоже запретил! Откровенного пиара Путина не заметил, да тот сидел в зале и что? А ему было за что быть благодарным Путину! Дворец в котором они выступали подарил Амику лично Путин!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5786
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 14:41
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что касается твоего племянника Марик, извини меня,это всё равно, что обвинять в алкоголизме сына телевизор, потому что там в кино показывали сцены распития! Свою голову на плечах иметь надо!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5786
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 14:48
#25
Комментарий удален модератором.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 15:00
#26
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16700
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 15:17
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Факты есть ?

Путина высмеивали в КВН? Нет
Только превозносили постоянно
В КВН высмеивали власть и вообще путинскую Россию ? Нет только отдельных неугодных чиновников типа чубайса
Бывшие КВНщики открыто рассказывают как на их репетиции приходил Масляков с редакторами и убирал неугодные шутки про власть
ЦЕНЗУРА? Да она самая Цитата:
saba:
Честно говоря, не помню про это! Да запрещал про политику! Но ведь про любую

В КВН высмеивали США, Европу, Трампа,обаму, Клинтон? Да постоянно
Тоесть про политику в КВН шутить можно было но только не про российскую Цитата:
saba:
Дворец в котором они выступали подарил Амику лично Путин!

Как это лично Путин подарил? Из своего кармана вынул? А откуда у него такие бабки просто так дворцы дарить?)) коррупция и лоббизм? Неее просто подарки))
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
71
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 15:39
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Дворец в котором они выступали


До 2002 года в большом зале дворца проходили игры Высшей лиги КВН, затем его стали использовать как площадку для мюзиклов.





Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40823
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 15:51
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ну это же ваше мнение..не говорите обо всех...возможно многие стоя аплодируют 111. он высказал своё мнение не скрывая...

Ну вот что в инстаграмме на эту тему, многие поддерживают, ставят лайки, в принципе у меня больше всего



[Исправлено: 111, 09.09.2024 - 16:52]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS