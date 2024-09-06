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≡ Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50044
Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 06.09.24 - 15:09
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Сегодня по проспекту Назарбаева (от "Костанай плазы") на перекрестке с ул. Бородина бегала немецкая овчарка с ошейником. Пес домашний, ухоженный. Ничего не предвещало беды, бежал и бежал. Пока водитель на белом \"Ланд Крузер Прадо\" перед ней остановился, а потом специально переехал.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1492
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 06.09.24 - 15:09
#1
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Ну что за бред,ага прям специально переехал! Просто он решил что собака не тупая,а уже перешла перед ним дорогу. И смело поехал! На прадо высоко сидишь и ничего не видно кто там прилёг внизу. А пёс,оказывается,никуда не ушёл,вот и всё. Зачем человека очернять?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7075
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 06.09.24 - 22:01
#2
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Собаки странные существа,любят уйти погулять и возвращаются через несколько дней. При этом забывают о своих обязанностях по охране дома. Вот и на этот раз опять переполох у моих соседей,у них пропал очень дорогой породы пёс размером как кошка. Утром поинтересуюсь, нашли или нет.
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
90
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 08.09.24 - 18:39
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Утром поинтересуюсь, нашли или нет.

Ну что нашли собачку.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
663
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 09.09.24 - 09:41
#4
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Цитата:
Сабыр:
Просто он решил что

свечку держал?

Цитата:
Fasd:
Ну что нашли собачку.


нет больше той собачки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40823
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 09.09.24 - 11:22
#5
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Как то на клевету похоже, без доказательств и фактов..
Просто рассказ фантазия, полный зависти что ли..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11004
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 09.09.24 - 13:34
#6
Комментарий удален модератором.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
663
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 09.09.24 - 15:33
#7
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Цитата:
111:
Просто рассказ фантазия,

Цитата:
111:
полный зависти что ли..

все верно гласит госпожа прорицательница
не добавить не убавить, все в тему.
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