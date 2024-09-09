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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16698
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 15:02
Цитата:
Нет не воюет и мы прекрасно это видим
Кадыров как почти что отдельный князь бережет своих людей
Ахмат ходит где-то на второй и третьей линии обороны
Первый пленные чеченцы появились только сейчас на 2,5 года войны когда ВСУ неожиданно зашли в Курскую область и чеченцы просто убежать не успели как обычно делали это при наступлении украинцев.
Вот и весь факт
А если поднять численность погибших по республикам то у Чечни погибших почти что нет
Это значит что чеченцы в боях не участвуют толком
Незря их и Пригожин называл тик ток войсками
Цитата:
Кто-то сейчас высказывает России за войну в Чечне? Нет
Это была внутренняя разборка внутри страны
Так и Грузия воевали со своими окраинами в Абхазии и Осетии которые пытались отделится
России можно наводить порядок на своих территориях а Грузии нет? А почему? Что за двойные стандарты получается?
С какого фига Россия впряглась за Абхазию и Осетию то? Если бы США активно войсками влезли в Чечню какой вой на России стоял бы?
Цитата:
Неа
Мы видим как грузины относятся к российским туристам и к России в целом
Негативно
А грузинский олигархат просто лоббирует свой бизнес котрый целиком завязан на России
Грузины доят Россию и в то же время фигу в кармане держат
Цитата:
Тешьте тешьте себя
По факту России кердык в политическом и экономическом плане
Вернутся к нормальной жизни уже не суждено
Лет на 50 себе вперёд устроили веселую жизнь с диверсиями, терактами и гибелью своих солдат Цитата:
Заметили что любой сбитый летчик на западе котрый там уже нафиг никому не нужен покупается Россией как агент влияния и несёт кремлёвскую чушь
Делается это чтобы такой как вы могли апеллировать к мнению какого-то бывшего экс экс экс црушника или сенатора для убеждения именно что своей точки зрения среди русскоязычных
На западе их по сути не воспринимают
Skeptic:
Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
Нет не воюет и мы прекрасно это видим
Кадыров как почти что отдельный князь бережет своих людей
Ахмат ходит где-то на второй и третьей линии обороны
Первый пленные чеченцы появились только сейчас на 2,5 года войны когда ВСУ неожиданно зашли в Курскую область и чеченцы просто убежать не успели как обычно делали это при наступлении украинцев.
Вот и весь факт
А если поднять численность погибших по республикам то у Чечни погибших почти что нет
Это значит что чеченцы в боях не участвуют толком
Незря их и Пригожин называл тик ток войсками
Цитата:
Skeptic:
Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии.
Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии.
Кто-то сейчас высказывает России за войну в Чечне? Нет
Это была внутренняя разборка внутри страны
Так и Грузия воевали со своими окраинами в Абхазии и Осетии которые пытались отделится
России можно наводить порядок на своих территориях а Грузии нет? А почему? Что за двойные стандарты получается?
С какого фига Россия впряглась за Абхазию и Осетию то? Если бы США активно войсками влезли в Чечню какой вой на России стоял бы?
Цитата:
Skeptic:
А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией.
А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией.
Неа
Мы видим как грузины относятся к российским туристам и к России в целом
Негативно
А грузинский олигархат просто лоббирует свой бизнес котрый целиком завязан на России
Грузины доят Россию и в то же время фигу в кармане держат
Цитата:
Skeptic:
Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО
Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО
Тешьте тешьте себя
По факту России кердык в политическом и экономическом плане
Вернутся к нормальной жизни уже не суждено
Лет на 50 себе вперёд устроили веселую жизнь с диверсиями, терактами и гибелью своих солдат Цитата:
Skeptic:
Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России?
Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России?
Заметили что любой сбитый летчик на западе котрый там уже нафиг никому не нужен покупается Россией как агент влияния и несёт кремлёвскую чушь
Делается это чтобы такой как вы могли апеллировать к мнению какого-то бывшего экс экс экс црушника или сенатора для убеждения именно что своей точки зрения среди русскоязычных
На западе их по сути не воспринимают
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 15:05
Цитата:
Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!
Skeptic:
правоту
правоту
Вы просто читаете провластные телеграмм и Ютуб каналы в интернете! Там всегда выдержки из изречений, которые подаются в выгодном для России свете. Если посмотреть высказывание полностью, то акцент порой меняется полностью на противоположный! Тот же самый Такер Карлсон не отказал себе в удовольствии пройтись по Путину после интервью!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 15:07
Цитата:
И Вы наверное удивитесь, какое количество чеченцев воюет за Украину, они не чеченский народ?
Skeptic:
Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
И Вы наверное удивитесь, какое количество чеченцев воюет за Украину, они не чеченский народ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 15:11
Цитата:
Самый "достойный" ученик Гитлера на сегодняшний день это Путин! Я не говорю про идеологию, тут можно спорить, но методы ведения войны и внутренняя политика говорят о том, что он внимательно изучал наследие. Даже последнее нововведение про детей от участников СВО, очень похоже на гитлеровское про детей от членов СС
Skeptic:
Достойные" ученики Гитлера и посл
Достойные" ученики Гитлера и посл
Самый "достойный" ученик Гитлера на сегодняшний день это Путин! Я не говорю про идеологию, тут можно спорить, но методы ведения войны и внутренняя политика говорят о том, что он внимательно изучал наследие. Даже последнее нововведение про детей от участников СВО, очень похоже на гитлеровское про детей от членов СС
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