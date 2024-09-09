Отправлено: - 15:02

Skeptic:

Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.

Skeptic:

Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии.

Skeptic:

А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией.

Skeptic:

Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО

Skeptic:

Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России?

Цитата:Нет не воюет и мы прекрасно это видимКадыров как почти что отдельный князь бережет своих людейАхмат ходит где-то на второй и третьей линии обороныПервый пленные чеченцы появились только сейчас на 2,5 года войны когда ВСУ неожиданно зашли в Курскую область и чеченцы просто убежать не успели как обычно делали это при наступлении украинцев.Вот и весь фактА если поднять численность погибших по республикам то у Чечни погибших почти что нетЭто значит что чеченцы в боях не участвуют толкомНезря их и Пригожин называл тик ток войскамиЦитата:Кто-то сейчас высказывает России за войну в Чечне? НетЭто была внутренняя разборка внутри страныТак и Грузия воевали со своими окраинами в Абхазии и Осетии которые пытались отделитсяРоссии можно наводить порядок на своих территориях а Грузии нет? А почему? Что за двойные стандарты получается?С какого фига Россия впряглась за Абхазию и Осетию то? Если бы США активно войсками влезли в Чечню какой вой на России стоял бы?Цитата:НеаМы видим как грузины относятся к российским туристам и к России в целомНегативноА грузинский олигархат просто лоббирует свой бизнес котрый целиком завязан на РоссииГрузины доят Россию и в то же время фигу в кармане держатЦитата:Тешьте тешьте себяПо факту России кердык в политическом и экономическом планеВернутся к нормальной жизни уже не сужденоЛет на 50 себе вперёд устроили веселую жизнь с диверсиями, терактами и гибелью своих солдат Цитата:Заметили что любой сбитый летчик на западе котрый там уже нафиг никому не нужен покупается Россией как агент влияния и несёт кремлёвскую чушьДелается это чтобы такой как вы могли апеллировать к мнению какого-то бывшего экс экс экс црушника или сенатора для убеждения именно что своей точки зрения среди русскоязычныхНа западе их по сути не воспринимают