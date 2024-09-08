Отправлено: - 14:01

Skeptic:

... А "пользователь" высказал своё, мягко говоря, НЕАДЕКВАТНОЕ мнение. В приличном обществе такие люди становятся нерукопожатными. Их перестают замечать, игнорируют. В виртуальном мире - удаляют из чата.

[Исправлено: Gljuk, 09.09.2024 - 14:26]

Цитата:..ну это же ваше славянское мнение..не говорите обо всех...возможно многие стоя аплодируют 111. он высказал своё мнение не скрывая...а АМ был лизоблюд..коих много и России..раз запретили критиковать власть , надо было закрыть передачу как сделали в 1972 году