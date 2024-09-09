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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 05:12
#11491
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Цитата:
Skeptic:
В последнее время на западе уже не говорят об "агрессии России против Украины". Самим надоело врать и они открыто признают, что это они воюют против России на территории Украины. ...

Насколько всё перевёрнуто в голове! Как может быть не агрессия, когда в этой же фразе утверждается, что кто то воюет с Россией на территории Украины, позвольте спросить,если нет агрессии, что тогда делают войска РФ там?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:07
#11492
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Цитата:
saba:

Отвечают на агрессию запада.
Превентивно.
Иначе жертв среди мирного населения Донбасса было бы в разы больше.
Ибо планируемое наступление ВСУ не предусматривало обстрел исключительно военных объектов.
Они, как и их вдохновители - немецкие нацисты в 1941 году, уничожали бы на своём пути всё и всех.
Потому, чтобы не допустить условного 22 июня 1941 года, Россия вынуждена была начать СВО 22 февраля 2022 года.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:09
#11493
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:12
#11494
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...
Самое поразительное, что эти моральные уроды искренне верят в ту чушь, которую несут.

[Исправлено: Skeptic, 09.09.2024 - 11:13]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:27
#11495
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"Достойные" ученики Гитлера и последователи Бандеры и Шухевича...
...

...
"Тактика выжженной земли" называется.

[Исправлено: Skeptic, 09.09.2024 - 11:29]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:31
#11496
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А это любопытно...
...

...
Турция ищет правду или "где сытнее"?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:49
#11497
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Цитата:
Skeptic:
Превентивно.

На мой сугубо субъективный взгляд, Россия сначала нашкодила, а потом превентивно решила обидеться на весь мир! Метод из детского сада, но если работает, почему нет, то!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 10:56
#11498
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Цитата:
Skeptic:
Иначе жертв среди мирного населения Донбасса было

Почему, когда бомбили Чечню у Вас вопросов вообще не возникало, как кстати и у меня! Это был внутренний вопрос РФ, также и в Донбассе, однако преследуя чисто шкурные интересы РФ вмешалась туда! А Вы своей позицией потворствуете убийству людей, как русских, так и украинцев, не по христиански это! Чем здесь с пеной у рта доказывать право России убивать и наказывать, сходили бы лучше, свечку поставили за всех убиенных в этой войне не важно какой они национальности!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 11:01
#11499
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Я сегодня читал комментарии после матча Кайрат -Зенит, наши там пеняли россиянам, что не выступают против войны. В ответ вполне резонное возражение, хоть и немного резковатое:"Сидишь себе в ауле, вот и сиди, тебе ничего не угрожает, если такой храбрый ,приезжай, устрой митинг на Невском, а я с удовольствием посмотрю,как тебя скрутят и посадят, издалека легко рассуждать"! Наверное я с зенитовским болельщиком согласен!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5782
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 11:08
#11500
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И ещё, для нас здесь в Казахстане топить за президента не считается, что ты за казахов и наоборот! В России если ты против Путина и его политики, автоматически ты русофоб! Хотя за его политику и буряты и татары и казахи российские, не все конечно,но большинство!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 11:25
#11501
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Хех..
Меня зетпатриоты опять в личке пугают, говорят доносим доносим, их посылают, но теперь нашли хорошего полиционера, который мной займется..
Эх вы, слабаки, сразу ментам стучать..
Такова ваша жизнь, делайте, а пугалками заниматься нехорошо, да директор пляжа?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1609
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 11:31
#11502
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Цитата:
saba:

Это хорошо. что вы к истории обратились. :-)
Смотрите, что получается...
Во время драки у каждого своя правда.
А потом жизнь всё по своим местам расставляет... Где суд, где т.н. "общественное мнение", где чьё-то авторитетное мнение...
...
Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма.
Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии. Но очень быстро это же "мировое сообщество" признало, что виноват в драке был Саакашвили. И тему быстро прикрыли. Не выгодно стало для запада её раскручивать.
А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией. При том, что Россия никакой вражды к Грузии и её народу не испытывает. Просто ждёт, когда там здравомыслие окончательно победит.
...
Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО, когда территория Украины будет очищена от нацистско-бандеровской нечисти.
На западе те, кто сейчас активно подбрасывает "дрова" в огонь, просто замолчат, дабы не подставляться лишний раз.
А там, где сменится власть, активно признают правоту России.
Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России? За исключением клинических русофобов, ненавидящих Россию на животном уровне. Но таких там мало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 11:47
#11503
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Ну что там, кто ходил на концерт, какие впечатления?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11004
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 13:38
#11504
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Цитата:
saba:
К сожалению есть!

----Покажи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16698
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.09.24 - 14:48
#11505
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Цитата:
Skeptic:
Турция ищет правду или "где сытнее"?

Ага ага))

Страна член военного блока НАТО собирается войти в экономический союз со странами которые в НАТО считаются противниками более того турецкие спецслужбы активно работают против этих стран, ещё в 2001 году турецкий перебежчик из турецкой разведки заявил что Турция открыто считает Россию и Китай главными своими врагами против которых нужно вести работу
И вот эта страна типа хочет дружить с БРИКС и подаёт заявку совсем не для того чтобы получить доступ к внутренним документам этого альянса?)))

Рассчитано на дебилов по всей видимости
Но раз в россии аж кипятком начали писать на каналах что это великая геополитическая победа путина то видимо действительно Турция рассчитывает на дебилов сработать))
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