Re: Медучреждениям грозят жесткие санкции за приписки: штрафы...

Отправлено: - 14:21

Врачи становятся бизнесменами и поэтому совершают уголовные преступления, граничащие с мошенничеством в отношении граждан и ФСМС! Они и в ус не дуют при жалостливом гос-ве, не умеющем применить жесткие санкции и наказания! Как в пословице, а "воз и ныне там". Причины безграмотность, отсутствие контроля со стороны ФСМС, прокуратуры, антикоррупционного агентства, Минздрава, породило факты хищений путем приписок, однако выхлопа со стороны нет! Только обещания, что будем жестко карать, на самом деле нет карателей и настоящего карающего органа, а только призывы,лозунги, послания, обращения, от которых никому не сладко, не горячо! В общем дипломатия в отношении правонарушителей с подходом справедливости к народу.