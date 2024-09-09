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≡ Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли установить. Почему?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50040
Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли установить. Почему?
Отправлено: 09.09.24 - 11:37
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Почему журналисты так настойчиво интересуются у спасателей о причинах подземных толчков? Ведь никто не пострадал и разрушений нет. Дело в том, что толчки в Рудном могли произойти либо из-за природных явлений, либо из-за деятельности человека.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1608
Re: Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли...
Отправлено: 09.09.24 - 11:37
#1
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"...станцию для определения причин толчков здесь не строить не стали..."
Лишнее "не".
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2287
Re: Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли...
Отправлено: 09.09.24 - 11:40
#2
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Исправил. Спасибо
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
168
Re: Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли...
Отправлено: 09.09.24 - 11:50
#3
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Сколько раз, проезжая мимо Коркино, в Челябинской области видел землю. выдавленную терриконами угольных шахт. По объему и высоте Рудненские отвалы всех карьеров не меньше этих терриконов, поэтому скорее всего это сдвиги на определенной глубине пластов земли от тяжести отвалов. Только из-за масштабов территории, занятой этими отвалами их не видно
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