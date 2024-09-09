Re: Причину подземных толчков в Рудном за месяц так и не смогли...

Отправлено: - 11:50

Сколько раз, проезжая мимо Коркино, в Челябинской области видел землю. выдавленную терриконами угольных шахт. По объему и высоте Рудненские отвалы всех карьеров не меньше этих терриконов, поэтому скорее всего это сдвиги на определенной глубине пластов земли от тяжести отвалов. Только из-за масштабов территории, занятой этими отвалами их не видно