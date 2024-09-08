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≡ Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50040
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
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- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
168
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:34
#15
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Цитата:
Мой племяш, который погиб в свои 19 срочником, сгнил в Луганских просторах, наслушался именно Маслякова и его команду.

Источник:

А еще- КВНщики с Масляковым заставили его служить в армии, наслушавшись Путина... Мешать котлет и мух- великое искусство..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40819
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:38
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
973
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:47
#17
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КВН конечно скатился. Плоско, натянуто, несмешно. И все же - проект великий и неповторимый. Известный всему миру. Объединяет студентов и школьников, людей постарше и помоложе. Всемирное движение.

Можно относиться по всякому, но преуменьшать значимость детища Маслякова нельзя.
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