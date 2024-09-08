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- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.