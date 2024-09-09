Отправлено: - 05:12

Skeptic:

В последнее время на западе уже не говорят об "агрессии России против Украины". Самим надоело врать и они открыто признают, что это они воюют против России на территории Украины. ...

Цитата:Насколько всё перевёрнуто в голове! Как может быть не агрессия, когда в этой же фразе утверждается, что кто то воюет с Россией на территории Украины, позвольте спросить,если нет агрессии, что тогда делают войска РФ там?