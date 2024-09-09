Skeptic: В последнее время на западе уже не говорят об "агрессии России против Украины". Самим надоело врать и они открыто признают, что это они воюют против России на территории Украины. ...
Насколько всё перевёрнуто в голове! Как может быть не агрессия, когда в этой же фразе утверждается, что кто то воюет с Россией на территории Украины, позвольте спросить,если нет агрессии, что тогда делают войска РФ там?
Отвечают на агрессию запада. Превентивно. Иначе жертв среди мирного населения Донбасса было бы в разы больше. Ибо планируемое наступление ВСУ не предусматривало обстрел исключительно военных объектов. Они, как и их вдохновители - немецкие нацисты в 1941 году, уничожали бы на своём пути всё и всех. Потому, чтобы не допустить условного 22 июня 1941 года, Россия вынуждена была начать СВО 22 февраля 2022 года.
Skeptic: Иначе жертв среди мирного населения Донбасса было
Почему, когда бомбили Чечню у Вас вопросов вообще не возникало, как кстати и у меня! Это был внутренний вопрос РФ, также и в Донбассе, однако преследуя чисто шкурные интересы РФ вмешалась туда! А Вы своей позицией потворствуете убийству людей, как русских, так и украинцев, не по христиански это! Чем здесь с пеной у рта доказывать право России убивать и наказывать, сходили бы лучше, свечку поставили за всех убиенных в этой войне не важно какой они национальности!
Я сегодня читал комментарии после матча Кайрат -Зенит, наши там пеняли россиянам, что не выступают против войны. В ответ вполне резонное возражение, хоть и немного резковатое:"Сидишь себе в ауле, вот и сиди, тебе ничего не угрожает, если такой храбрый ,приезжай, устрой митинг на Невском, а я с удовольствием посмотрю,как тебя скрутят и посадят, издалека легко рассуждать"! Наверное я с зенитовским болельщиком согласен!
И ещё, для нас здесь в Казахстане топить за президента не считается, что ты за казахов и наоборот! В России если ты против Путина и его политики, автоматически ты русофоб! Хотя за его политику и буряты и татары и казахи российские, не все конечно,но большинство!
Хех.. Меня зетпатриоты опять в личке пугают, говорят доносим доносим, их посылают, но теперь нашли хорошего полиционера, который мной займется.. Эх вы, слабаки, сразу ментам стучать.. Такова ваша жизнь, делайте, а пугалками заниматься нехорошо, да директор пляжа?
Это хорошо. что вы к истории обратились. Смотрите, что получается... Во время драки у каждого своя правда. А потом жизнь всё по своим местам расставляет... Где суд, где т.н. "общественное мнение", где чьё-то авторитетное мнение... ... Что мы имеем после чеченских войн? Чеченский народ, как и другие народы России, воюет против украинского нацизма. Что мы имеем после "войны" 08.08.08? Ведь там сначала всё т.н. как бы "мировое сообщество" обвиняло Россию в агрессии против Грузии. Но очень быстро это же "мировое сообщество" признало, что виноват в драке был Саакашвили. И тему быстро прикрыли. Не выгодно стало для запада её раскручивать. А сейчас Грузия всё больше склоняется к миру с Россией. При том, что Россия никакой вражды к Грузии и её народу не испытывает. Просто ждёт, когда там здравомыслие окончательно победит. ... Уверяю вас, то же самое произойдёт и после окончания СВО, когда территория Украины будет очищена от нацистско-бандеровской нечисти. На западе те, кто сейчас активно подбрасывает "дрова" в огонь, просто замолчат, дабы не подставляться лишний раз. А там, где сменится власть, активно признают правоту России. Вы, кстати, не заметили, что практически любой высокосидящий чиновник на западе после получения приставки "экс-" начинает говорить правду, в которой он признаёт правоту России? За исключением клинических русофобов, ненавидящих Россию на животном уровне. Но таких там мало.
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