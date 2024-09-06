Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае

Отправлено: - 15:09

Ну что за бред,ага прям специально переехал! Просто он решил что собака не тупая,а уже перешла перед ним дорогу. И смело поехал! На прадо высоко сидишь и ничего не видно кто там прилёг внизу. А пёс,оказывается,никуда не ушёл,вот и всё. Зачем человека очернять?