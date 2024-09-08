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≡ Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50040
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
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- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40819
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
#1
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Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть..
Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..
Как он ездил и поддерживал оккупантов и эту бойню против целого народа..
И ведь был на последнем издыхании, а так ненавидел украинцев..
Это пипец..
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
973
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 07:04
#2
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Цитата:
111:
один из холопов диктатора

Что за человек? Неужели нельзя хотя бы тут не желчить?
В первую очередь умер человек. Человек, оставивший после себя громадный след.

Имейте уважение! Хотя о чем это я...
А кого он любил или ненавидел - это его личное дело.
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
168
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 08:18
#3
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Цитата:
Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть..

Источник:

Меня удивляет стрижка под одну гребенку- по ходу вашей голове только одна извилина? ЧЕЛОВЕК умер, и вам до него- как до Пекина ползком... Человек, чью работу видели многие годы все, для многих он дал путевку в жизнь... Никогда не задумывались, что вся желчь, вылитая вами вернется вам сторицей: вам, вашим детям, вашему роду???
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5776
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 09:04
#4
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Вообще хотел сказать, что в КВН шутки про политику при А.В.Маслякове не приветствовались совсем! Что было, когда он заболел и отошёл от дел, не его вина! И я могу сказать, что сейчас я не смотрю КВН, скорее всего из за того, что нет его руководства! Мир праху его, Великий был человек!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
661
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 09:33
#5
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Цитата:
111:
что русские не могут напасть..
казалось и причем тут Масляков?
уважаемая редакция, можно в бан этого господина, в каждом посте паранойя.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3441
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 09:58
#6
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2287
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 10:15
#7
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Цитата:
директор пляжа:
уважаемая редакция, можно в бан этого господина

В бан нельзя. Пользователь высказал свое мнение об умершем.
Могу только попросить всех проявить терпимость к неоднозначному человеку, которым был Александр Масляков.
Ну и друг к другу конечно.
Профайл Посетить вебсайт
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
973
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 10:27
#8
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Цитата:
Тимур Гафуров:
терпимость к неоднозначному человеку

Так к Маслякову вопросов нет...
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1608
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 10:44
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Я лично КВН не смотрю уже лет 15-20... С тех пор, как, в моих глазах, он скатился к примитиву.
Потому смерть Маслякова меня никак не затронула. В один день с ним умерло много не менее достойных людей. Просто не таких заметных.
Но момент с "неоднозначностью" меня заинтересовал. Любопытно: в чём заключается неоднозначность Маслякова?
...
А "пользователь" высказал своё, мягко говоря, НЕАДЕКВАТНОЕ мнение.
В приличном обществе такие люди становятся нерукопожатными. Их перестают замечать, игнорируют.
В виртуальном мире - удаляют из чата.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5776
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 10:46
#10
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Я вспоминаю разговор с одним из квнщиков, в бытность мою в отделе молодежи! До эфира он вообще ни с кем не общался, да и в общем был достаточно закрытым человеком, с другими не общался, говорят, что комики в обычной жизни угрюмые личности, ну и в случае Маслякова, тюрьма никогда не поощряет к избыточной общительности! В любом случае, нам я думаю, нужно только благодарить его за явление под названием КВН, в душе каждого это было чудо и свежая струя, во всяком случае вначале!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15387
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:05
#11
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Цитата:
111:

Стыдно должно быть тебе товарищ. Не знать что Александр Васильевич был отцом вашего любимца Зеленского. Если бы не КВН то ваш ... частушки бы пел в метро,это в лучшем случаи. Эх знал бы Васильевич кто выростит из квнщика он бы его тогда ещё как клопа бы раздавил.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.09.2024 - 11:26]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40819
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:13
#12
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Цитата:
Михаил:
вернется вам сторицей: вам, вашим детям, вашему

Мой племяш, который погиб в свои 19 срочником, сгнил в Луганских просторах, наслушался именно Маслякова и его команду.
Вы смерти всем желаете, кто выскажет свое мнение?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40819
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:14
#13
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Цитата:
Vit:
Стыдно должно быть

Мне стыдно от того, что такие люди, начинают вылизывать своим властям за бабло все что угодно, и даже отправлять чужих детей на погибель.
Да, мне за таких стыдно.
Ведь я раньше тоже смотрел его КВНы..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15387
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 11:16
#14
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А КВН да закончился лет 15-20 назад. Последние из могикан это были: уральские пельмени,пятигорск, казахи, утомленые солнцем,союз. Многих мы видим теперь в камеди.
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