Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков

Отправлено: - 22:33

Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть..

Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..

Как он ездил и поддерживал оккупантов и эту бойню против целого народа..

И ведь был на последнем издыхании, а так ненавидел украинцев..

Это пипец..