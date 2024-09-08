- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram. Читать новость
Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть.. Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет.. Как он ездил и поддерживал оккупантов и эту бойню против целого народа.. И ведь был на последнем издыхании, а так ненавидел украинцев.. Это пипец..
Меня удивляет стрижка под одну гребенку- по ходу вашей голове только одна извилина? ЧЕЛОВЕК умер, и вам до него- как до Пекина ползком... Человек, чью работу видели многие годы все, для многих он дал путевку в жизнь... Никогда не задумывались, что вся желчь, вылитая вами вернется вам сторицей: вам, вашим детям, вашему роду???
Вообще хотел сказать, что в КВН шутки про политику при А.В.Маслякове не приветствовались совсем! Что было, когда он заболел и отошёл от дел, не его вина! И я могу сказать, что сейчас я не смотрю КВН, скорее всего из за того, что нет его руководства! Мир праху его, Великий был человек!
Я лично КВН не смотрю уже лет 15-20... С тех пор, как, в моих глазах, он скатился к примитиву. Потому смерть Маслякова меня никак не затронула. В один день с ним умерло много не менее достойных людей. Просто не таких заметных. Но момент с "неоднозначностью" меня заинтересовал. Любопытно: в чём заключается неоднозначность Маслякова? ... А "пользователь" высказал своё, мягко говоря, НЕАДЕКВАТНОЕ мнение. В приличном обществе такие люди становятся нерукопожатными. Их перестают замечать, игнорируют. В виртуальном мире - удаляют из чата.
Я вспоминаю разговор с одним из квнщиков, в бытность мою в отделе молодежи! До эфира он вообще ни с кем не общался, да и в общем был достаточно закрытым человеком, с другими не общался, говорят, что комики в обычной жизни угрюмые личности, ну и в случае Маслякова, тюрьма никогда не поощряет к избыточной общительности! В любом случае, нам я думаю, нужно только благодарить его за явление под названием КВН, в душе каждого это было чудо и свежая струя, во всяком случае вначале!
Стыдно должно быть тебе товарищ. Не знать что Александр Васильевич был отцом вашего любимца Зеленского. Если бы не КВН то ваш ... частушки бы пел в метро,это в лучшем случаи. Эх знал бы Васильевич кто выростит из квнщика он бы его тогда ещё как клопа бы раздавил.
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