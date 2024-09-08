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≡ Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50038
Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
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- С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей, - говорится в посте на официальной странице КВН в Instagram.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40813
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 08.09.24 - 22:33
#1
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Умер еще один из холопов диктатора, который от какой то безумной зависти завидовал своему коллеге Зеленскому и трещал что русские не могут напасть..
Но вот уж, видим как сотни тысяч умирают не от старости как он, а просто от того, что высмеивал Масляков, говоря о Зеленском, в 18-19 лет..
Как он ездил и поддерживал оккупантов и эту бойню против целого народа..
И ведь был на последнем издыхании, а так ненавидел украинцев..
Это пипец..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
971
Re: Ушёл из жизни ведущий "КВН" Александр Масляков
Отправлено: 09.09.24 - 07:04
#2
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Цитата:
111:
один из холопов диктатора

Что за человек? Неужели нельзя хотя бы тут не желчить?
В первую очередь умер человек. Человек, оставивший после себя громадный след.

Имейте уважение! Хотя о чем это я...
А кого он любил или ненавидел - это его личное дело.
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