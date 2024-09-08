Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...

Отправлено: - 22:25

В это время на стадионе проходил саунд-чек.



...ко мне пришёл пожилой сосед и спрашивает, Бауржан ты мне можешь обьяснить слово саунд чек,а я ему говрю саунд это что то со звуком связано а чек это когда на приборах автомобиля загорается жёлтым цветом неполадки в моторе ....короче обяснить я ему толком не смог что это за иноземное слово не смог потому то я не знаю не чеков не саундов да и времяни не было у меня надо было лететь капусту собирать начальника всего на неделю отпустил за свой счёт......