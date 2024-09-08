НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  «Чтобы не докучала господам». Журналист поднялась на этаж к министрам - её наказали
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50037
«Чтобы не докучала господам». Журналист поднялась на этаж к министрам - её наказали
Отправлено: 08.09.24 - 21:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столичному корреспонденту интернет-издания Press.kz Жание УРАНКАЕВОЙ закрыли доступ в здание правительства. Повод — она поднялась на этаж, где проходят заседания кабинета министров и куда с недавних пор журналистам вход воспрещён. Уранкаева, по-видимому, стала первой жертвой новых правил аккредитации СМИ, которые были разработаны министерством культуры и информации и вызвали тревогу медиасообщества.
Читать новость

Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: «Чтобы не докучала господам». Журналист поднялась на этаж к...
Отправлено: 08.09.24 - 21:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Свобода слова по - казахстански .
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS