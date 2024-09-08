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≡ Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем запомнился самый масштабный фестиваль Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50037
Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем запомнился самый масштабный фестиваль Костанайской области
Отправлено: 08.09.24 - 21:12
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"Фишкой" этого года стало выступление симфонического оркестра Ne Prosto Orchestra. Под аккомпанемент музыкантов выступили молодые казахстанские исполнители: Arshat, ARO, Dosekesh, Sadraddin, Taspay, Ayau и 6elluci, Orda, Say Mo, Shiza и "Ирина Кайратовна".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...
Отправлено: 08.09.24 - 21:12
#1
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---***На него пришли более 17 000 зрителей,*** - откуда такие данные ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...
Отправлено: 08.09.24 - 21:17
#2
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***Arshat, ARO, Dosekesh, Sadraddin, Taspay, Ayau и 6elluci.*** ---- это на каком языке ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...
Отправлено: 08.09.24 - 21:19
#3
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Shiza. - символично!!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...
Отправлено: 08.09.24 - 21:23
#4
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***и почему люди не могли выбросить мусор в них, а не себе под ноги - непонятно.*** - и не поймете никогда
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10999
Re: Оркестр, стихи от фаната и признание в любви - Чем...
Отправлено: 08.09.24 - 21:25
#5
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---молодые звёзды, о которых многие ещё не слышали.*** Какие же они звезды , если о них не слышали :-) :-) :-)
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