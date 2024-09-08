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≡ Николай ВОРОНИН: А что изменится?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50034
Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 09:32
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Вот и в этом послании Токаев привычно отметил достижения: «Нами реализованы масштабные реформы, идёт строительство Справедливого Казахстана», - заявил президент. Где результат этих реформ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5765
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 09:32
#1
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Всё неизменно Токаев посылает(послание в народ), Воронин ворчит!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5765
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 09:33
#2
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Ничего не меняется из года в год!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
626
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 10:15
#3
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верно, цены растут быстро. И никто не в силах нажать тормоз. При капитализме это невозможно. А у нас капитализм.
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§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
70
Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 10:30
#4
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Цитата:
рихард:
цены растут быстро. И никто не в силах нажать тормоз. При капитализме это невозможно


Дефля́ция (от лат. deflatio «сдувание») — снижение общего уровня цен на товары и услуги; процесс, противоположный инфляции[1]. При этом анализируются цены в национальной валюте.

Дефляция в Японии началась с середины 1990-х годов (в пределах −1 %)[3][4].

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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1593
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 11:02
#5
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То, что к этим "посланиям" абсолютно никто всерьёз не относится, это понятно.
Их, кроме работников мажилиса и сената, по недоразумению называемых депутатами, правительства и работников аппарата президента, вынужденных сидеть в этом зале, вообще кто-то слушает?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
343
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 11:52
#6
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Все беды в гос-ве из-за полного отсутствия безнаказанности, наличия сплошной безответственности! Нет исполнения Законов и нет порядка в стране! Одним словом: Отсутствием Справедливости во всех сферах деятельности по всей стране! Отсутствие справедливых наказаний, а не просто наказания, особенно к тем, кто поставлен во власть и обязан в силу своих знаний, опыта, устранять возникшие проблемы, влечет за собой безответственность и способствует уклонению от выполнения своих обязательных прямых обязанностей! У нас нет народного контроля в сфере получаемых услуг и отсутствие должного наказания ко всем нарушителям Законов, только слова, лозунги и призывы! Во власти обязаны быть только специалисты с опытом, а их толком нет! И это вина гос-ва! Например: Если нужно починить авто, то народ едет к опытному мастеру СТО, который обязуется отремонтировать авто! Где мастер, только после того как отремонтирует авто, получает вознаграждение и никак по другому! У нас же неспециалисты ежемесячно получают вознаграждение за бездействия, а соответствующей кары за бездействия нет со стороны гос-ва! Тут Воронин точно подытожил насчет бездействия властей в подготовке кадров, отсутствие знаний, опыта у тех, кто приобрел его за деньги в наших образовательных заведениях! Нет грамотных специалистов во всех сферах, начиная с жилищной сферы, где нет даже грамотных менеджеров, типа председателей ОСИ, ПКСК, ПТ! Нет в стране контроля за качества услуг, все делается только на словах, услуги проводят без письменных договоров, например в сфере образования, оказания медицинской помощи! Почему, в частных ТОО, ИП, оказывающих медицинскую помощь не составляют письменные договора с пациентом? Отсюда безответственность со стороны услугодателей! Все ссылаются на капиталистические отношения в стране, тогда будьте добры нести ответственность за свои обязанности, взятые по письменному договору, если получаете деньги с рук клиента(пациента). Одновременно, наличие письменного договора по оказанию услуг, дисциплинирует услугодателя, поскольку, если он "накосячит", то клиент имеет право обратиться в суд с иском о возврате денег за плохо оказанную услугу. Кроме того, благодаря этому, гос-ву будет проще контролировать поступления налогов от всех, по всей стране! Если будут ссылаться, что в стране нет древесины для изготовления бумаги для составления письменных договоров, то предлагаю всех осужденных за преступления небольшой тяжести по суду принудить к посадке деревьев вокруг населенных пунктов и в степи! Будет лес! Давно пора в Казахстане иметь свой лес, а не покупать у кого-либо! Если в стране будут договорные отношения и появится ответственность за порученное дело, все изменится в сторону позитива и начнет появляться Справедливость! Поэтому в стране обязан работать Закон, который определяет ответственность и будет Порядок во всех сферах деятельности! Если этого не будет, ничего не изменится, как в пословице " сколько не говори халва, во рту слаще не станет"!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40810
Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?
Отправлено: 08.09.24 - 14:03
#7
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Цитата:
Касым-Жомарт Кемалевич

Тов. Воронин как Путин прям, уже сколько лет не может выговорить имя президента Казахстана..
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