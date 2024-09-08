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Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его ремонтируют уже 3 месяца
Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его ремонтируют уже 3 месяца
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