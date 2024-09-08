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≡ Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его ремонтируют уже 3 месяца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50034
Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его ремонтируют уже 3 месяца
Отправлено: 08.09.24 - 10:18
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В момент ЧП детей и педагогов в Новонежинской общеобразовательной школа им. Б. Кенжетаева в с. Новонежинка Аулиекольского района не было. Об этом сообщили в акимате Костанайской области
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
626
Re: Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его...
Отправлено: 08.09.24 - 10:18
#1
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это как можно ремонтировать, что аж перекрытие рухнуло? Вообще нет никаких мало мальски думающих специалистов?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
343
Здание школы обрушилось в Костанайской области. Его ремонтируют уже 3 месяца
Отправлено: 08.09.24 - 10:51
#2
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Это происходит из-за не разбирающихся в строительстве директоров школ, от проблемы отстраняется аким района! Никакой ответственности за судьбы людей! В общем картина: ничего не делать, не контролировать, и получать за это государственные деньги! Все знают, что гос-во жалостливое и поэтому не боятся ответственности как и коррупционеры! Только смертная казнь поставит все на свое место и только тогда будет справедливость в стране, а иначе нельзя называть действующую ситуацию в стране Справедливой! В стране только могут слышать, но ничего не делать! Ведь сколько не говори "халва" во рту слаще не становится!

[Исправлено: абике, 08.09.2024 - 11:52]
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