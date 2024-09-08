Re: Николай ВОРОНИН: А что изменится?

Отправлено: - 11:52

Все беды в гос-ве из-за полного отсутствия безнаказанности, наличия сплошной безответственности! Нет исполнения Законов и нет порядка в стране! Одним словом: Отсутствием Справедливости во всех сферах деятельности по всей стране! Отсутствие справедливых наказаний, а не просто наказания, особенно к тем, кто поставлен во власть и обязан в силу своих знаний, опыта, устранять возникшие проблемы, влечет за собой безответственность и способствует уклонению от выполнения своих обязательных прямых обязанностей! У нас нет народного контроля в сфере получаемых услуг и отсутствие должного наказания ко всем нарушителям Законов, только слова, лозунги и призывы! Во власти обязаны быть только специалисты с опытом, а их толком нет! И это вина гос-ва! Например: Если нужно починить авто, то народ едет к опытному мастеру СТО, который обязуется отремонтировать авто! Где мастер, только после того как отремонтирует авто, получает вознаграждение и никак по другому! У нас же неспециалисты ежемесячно получают вознаграждение за бездействия, а соответствующей кары за бездействия нет со стороны гос-ва! Тут Воронин точно подытожил насчет бездействия властей в подготовке кадров, отсутствие знаний, опыта у тех, кто приобрел его за деньги в наших образовательных заведениях! Нет грамотных специалистов во всех сферах, начиная с жилищной сферы, где нет даже грамотных менеджеров, типа председателей ОСИ, ПКСК, ПТ! Нет в стране контроля за качества услуг, все делается только на словах, услуги проводят без письменных договоров, например в сфере образования, оказания медицинской помощи! Почему, в частных ТОО, ИП, оказывающих медицинскую помощь не составляют письменные договора с пациентом? Отсюда безответственность со стороны услугодателей! Все ссылаются на капиталистические отношения в стране, тогда будьте добры нести ответственность за свои обязанности, взятые по письменному договору, если получаете деньги с рук клиента(пациента). Одновременно, наличие письменного договора по оказанию услуг, дисциплинирует услугодателя, поскольку, если он "накосячит", то клиент имеет право обратиться в суд с иском о возврате денег за плохо оказанную услугу. Кроме того, благодаря этому, гос-ву будет проще контролировать поступления налогов от всех, по всей стране! Если будут ссылаться, что в стране нет древесины для изготовления бумаги для составления письменных договоров, то предлагаю всех осужденных за преступления небольшой тяжести по суду принудить к посадке деревьев вокруг населенных пунктов и в степи! Будет лес! Давно пора в Казахстане иметь свой лес, а не покупать у кого-либо! Если в стране будут договорные отношения и появится ответственность за порученное дело, все изменится в сторону позитива и начнет появляться Справедливость! Поэтому в стране обязан работать Закон, который определяет ответственность и будет Порядок во всех сферах деятельности! Если этого не будет, ничего не изменится, как в пословице " сколько не говори халва, во рту слаще не станет"!