Re: «Давайте вместе сделаем нашу Родину...» - Каждый прочитывает...

Отправлено: - 17:23

В том что область стала привлекательной для инвестиции, то это полностью заслуга бывшего акима Архимеда, да и превращение её в область с развитой обрабатывающей промышленностью тоже ПОЛНОСТЬЮ его заслуга. Сколько за годы своего акимства он понастроил здесь экономических и промышленных зон. И сегодняшний областной строительный бум - тоже инерция его начинании.

Серьёзные люди знают что всё это делается не за один день и не за год-два года.

Через пять-шесть лет мы ощутим последствия строительства МТФ в виде огромного ассортимента и низких цен на молочную продукцию - МОЖЕТ быть.

У каждого есть своя фишка- кто то на гитаре бренчит; кто то деньги в область тянет из республики; кто то фермы и высотки строит, а кто то архангелом под небесами парит - как говориться: Богу богово - а каждому своё.