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≡ Дожди и заморозки на почве. О погоде в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50031
Дожди и заморозки на почве. О погоде в Костанайской области
Отправлено: 07.09.24 - 14:06
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По прогнозам синоптиков, в субботу ночью на севере, а днём на большей части территории области пройдут дожди, на востоке и юге с грозами. В воскресенье и понедельник грозовые дожди прогнозируются на севере и востоке.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7073
Re: Дожди и заморозки на почве. О погоде в Костанайской области
Отправлено: 07.09.24 - 14:06
#1
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Я утром рано в шесть иду выпускать курей, так заморозкам даже нет намека,тепло еще
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