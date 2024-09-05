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«Он же памятник». Кто ж его снесет?
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50031
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:18
Наш областной центр скорее молод, чем стар. Но свое историческое прошлое у города есть. Самое доступное свидетельство истории - ее архитектура, хранящая легенды и тайны. Только отношение ответственных структур за историческое наследие нельзя назвать последовательным.
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Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:18
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 15:57
------***- городская гимназия, бывшая неполная вспомогательная школа (ул. Кирова (Каирбекова), 75);***---учился там
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:03
--***дом купца Воронова (ул. Повстанческая (Касымканова), 74);***--- его правнук живет в Кустанае --вы это знаете ???
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:14
Цитата:
Эл-починно:
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:14
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2284
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:15
Цитата:
Исправил. Спасибо
Эл-починно:
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
Героя Советского Союза Н. И. Беды по ул. Пушкина, 98 (скульптор Шварц, Москва, 1951 г.). - Леонид Игнатьевич Беда, исправьте.
Исправил. Спасибо
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:19
---Его отец жил над нами в доме по Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16693
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 16:35
Цитата:
Прислал бы в наш краеведческий музей его автографы
Тебе зачем уже в Краснодаре
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится
Гога:
Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .
Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .
Прислал бы в наш краеведческий музей его автографы
Тебе зачем уже в Краснодаре
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 970
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 17:07
"Любят" у нас историю. Зато цитаты президентов с баннеров, помню, кричали про "особое отношение к родной земле и истории". И где оно? Снести "Кустанай" ради дурацкого и обсыпающегося MARTa - видимо тоже вписывается в рамки нормального.
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 18:54
Цитата:
---Один мой в Кустанае живет
abaika95:
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится
Дети твои даже не знают где Костанай этот находится
---Один мой в Кустанае живет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1378
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 05.09.24 - 22:30
Цитата:
Даже не этим плохо. Зачем все ТЦ, Макдональдсы, прокуратуры и отели тащить в центр города? Теперь здесь не прогулочная зона, а большая автостоянка с постоянной отвратительной вознёй как на африканском рынке. Ни проехать, ни пройти.
У населения города отобрали социально-культурный объект.
И отель здесь не нужен. Его строят якобы для пилотов международных авиалиний (отдых на время пересадок). Ну и стройте в районе Аэропорта, Береке, Юбилейного. В центр-то снова зачем тащить?
vofkakst:
Снести "Кустанай" ради дурацкого и обсыпающегося MARTa - видимо тоже вписывается в рамки нормального.
Снести "Кустанай" ради дурацкого и обсыпающегося MARTa - видимо тоже вписывается в рамки нормального.
Даже не этим плохо. Зачем все ТЦ, Макдональдсы, прокуратуры и отели тащить в центр города? Теперь здесь не прогулочная зона, а большая автостоянка с постоянной отвратительной вознёй как на африканском рынке. Ни проехать, ни пройти.
У населения города отобрали социально-культурный объект.
И отель здесь не нужен. Его строят якобы для пилотов международных авиалиний (отдых на время пересадок). Ну и стройте в районе Аэропорта, Береке, Юбилейного. В центр-то снова зачем тащить?
Re: «Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 07.09.24 - 11:47
Цитата:
Ну это же очевидно, Акимат не отключают, значит снабжение будет бесперебойным. Чего нельзя гарантировать в выше перечисленных районах.
Тот самый:
Зачем все ТЦ, Макдональдсы, прокуратуры и отели тащить в центр города?
Зачем все ТЦ, Макдональдсы, прокуратуры и отели тащить в центр города?
Ну это же очевидно, Акимат не отключают, значит снабжение будет бесперебойным. Чего нельзя гарантировать в выше перечисленных районах.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5761
«Он же памятник». Кто ж его снесет?
Отправлено: 07.09.24 - 12:40
Цитата:
Гарантировать нельзя ничего, но особых проблем с энергоснабжением пока не наблюдаю, максимум на несколько часов изредка! А я вот задумался, а что, какое практическое назначение кинотеатр "Кустанай" сейчас имел бы! Кинотеатр "Казахстан" давайте будем честными, потому и хотят снести, что не окупает себя. А "Кустанай" был гораздо больше!
Эл-починно:
значит снабжение будет бесперебойным. Чего нельзя гарантировать в выше перечисленных районах.
значит снабжение будет бесперебойным. Чего нельзя гарантировать в выше перечисленных районах.
Гарантировать нельзя ничего, но особых проблем с энергоснабжением пока не наблюдаю, максимум на несколько часов изредка! А я вот задумался, а что, какое практическое назначение кинотеатр "Кустанай" сейчас имел бы! Кинотеатр "Казахстан" давайте будем честными, потому и хотят снести, что не окупает себя. А "Кустанай" был гораздо больше!
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