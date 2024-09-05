Отправлено: - 16:35

Гога:

Ленина , 38 . А это он нам написал с сестрой в 1970 году . Папа играл с ним в шахматы , употребляя коньячок . А я мерял его китель и папаху .Фото нет . Не было тогда современной техники . Кстати , звезды - дубликаты .

Цитата:Прислал бы в наш краеведческий музей его автографыТебе зачем уже в КраснодареДети твои даже не знают где Костанай этот находится