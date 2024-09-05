Vit: А откуда ты знаешь что в нашей шаурме все чисто?)
В большинстве случаев чисто Потомучто у нас шаурму делают наши же местные жители и часто вижу заходя к ним на точки они свою же шаурму сидят поедают либо кентов встречают и делают им.
В России же шаурму делают НЕ МЕСТНЫЕ а приезжие таджики и армяне Для них нет своих Все покупатели чужие Особенно на новых захваченных территориях России Поэтому и такое отношение К слову у русских аналогичное отношение и к ним На любой общественный вопрос поднимаемый мигрантами у русских националистов один сарказмичный ответ "Шаурму в сырной лепешке мне заверни"
Намек на то что мигранты никто и звать их никак и место их только на кухне.
Вот и получают они шаурму в сырной лепешке с мужским семенем))))
Не удивлюсь если вы доживете до момента когда в туалетах будет висеть инструкция по отправлению естественных надобностей. Поэтапная. "...снимаем штаны, направляем нужную часть тела в сторону белой большой овальной штуковины стоящей на полу..", ну и так далее. А вы что-то вспомнили времена когда люди знали как дорогу переходить и как по ней ездить на автомобиле. Память у вас сильно хорошая. В нынешнем динамично развивающемся (нет) мире это скорее плохо чем хорошо.
Карачун: Не удивлюсь если вы доживете до момента когда в туалетах будет висеть инструкция по отправлению естественных надобностей. Поэтапная. "...снимаем штаны, направляем нужную часть тела в сторону белой большой овальной штуковины стоящей на полу..", ну и так далее
Это странно но такую инструкцию я действительно видел Напомню где но вроде в каком-то из кафе в России. Прям поэтапно как лучше отправлять свои надобности чтобы не обассать всю область вокруг))
Почитал в Спорт Экспрессе комментарии по поводу ничьей Казахстана с Норвегией, много неприязни к нам и ещё лично к Черчесову! Самое мягкое "чабан в стране чабанов". И про то , что русские в 90 х от притеснений из Казахстана бежали ! Одного только знаю и то бывший украинец от притеснений ценников сбежал ! А так может это я не в той стране живу!
Но, надо сказать тебе спасибо за антирекламу шаурмы. В Донецке-не в Донецке, а у наших любителей шаурмы тоже отложится в сознании факт, что в соусах для неё могут обнаружиться "потрясающие" вещи! Хоть абайка и поспешил нивелировать твою антирекламу
таноми52: Истина в последней инстанции!Это же не кто-нибудь, абайка сказал!
Да нет многие об этом говорят Разные подходы у украинцев и россиян И к героям и к родине Один факт При продвижении российских войск по Украине, украинцы побежали записываться в тербаты, брали оружие и уходили в лесопосадки Аэродром в гостомеле трое суток держали украинские срочники и удержали При продвижении ВСУ в Курске, мужики из Курска первыми убежали из своих поселков а срочники побросали автоматы и подняли ручки вверх
Вот в 21 веке стало очевидно Россия и россияне не в силах удерживать и содержать такую огромную территорию Не чувствуют россияне что это их земля и страна Не интересно уральцу или дальневосточнику умирать за Курск Оно ему надо? А Москвичу темболее Кризис империи уже наступил
Цитата:
таноми52: отложится в сознании факт, что в соусах для неё могут обнаружиться "потрясающие" вещи! Хоть абайка и поспешил нивелировать твою антирекламу
Да ради бога не ешь шаурму у нас если боишься Как будто я прям агитирую
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