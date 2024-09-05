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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.09.24 - 13:02
#11461
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Блин, не хочу скидывать уже, но блин приколы за проколами


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.09.24 - 13:11
#11462
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Цитата:
111:
А откуда ты знаешь что в нашей шаурме все чисто?) :lol: Ведь в инете что не новость то какие то приставания к женщинам. У ребят повышенное давление)) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.09.24 - 14:29
#11463
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Цитата:
Vit:
откуда ты знаешь что в нашей шаурме все чисто?)

А где я говорил что в нашей чисто?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16693
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.09.24 - 15:02
#11464
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Цитата:
Vit:
А откуда ты знаешь что в нашей шаурме все чисто?)

В большинстве случаев чисто
Потомучто у нас шаурму делают наши же местные жители и часто вижу заходя к ним на точки они свою же шаурму сидят поедают либо кентов встречают и делают им.

В России же шаурму делают НЕ МЕСТНЫЕ а приезжие таджики и армяне
Для них нет своих
Все покупатели чужие
Особенно на новых захваченных территориях России
Поэтому и такое отношение
К слову у русских аналогичное отношение и к ним
На любой общественный вопрос поднимаемый мигрантами у русских националистов один сарказмичный ответ
"Шаурму в сырной лепешке мне заверни"

Намек на то что мигранты никто и звать их никак и место их только на кухне.

Вот и получают они шаурму в сырной лепешке с мужским семенем))))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.09.24 - 22:16
#11465
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Цитата:
ACROS: Раньше жили же без таймеров
Не удивлюсь если вы доживете до момента когда в туалетах будет висеть инструкция по отправлению естественных надобностей. Поэтапная. "...снимаем штаны, направляем нужную часть тела в сторону белой большой овальной штуковины стоящей на полу..", ну и так далее. А вы что-то вспомнили времена когда люди знали как дорогу переходить и как по ней ездить на автомобиле. Память у вас сильно хорошая. В нынешнем динамично развивающемся (нет) мире это скорее плохо чем хорошо. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16693
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.09.24 - 10:10
#11466
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Цитата:
Карачун:
Не удивлюсь если вы доживете до момента когда в туалетах будет висеть инструкция по отправлению естественных надобностей. Поэтапная. "...снимаем штаны, направляем нужную часть тела в сторону белой большой овальной штуковины стоящей на полу..", ну и так далее

Это странно но такую инструкцию я действительно видел
Напомню где но вроде в каком-то из кафе в России. Прям поэтапно как лучше отправлять свои надобности чтобы не обассать всю область вокруг))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
849
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.09.24 - 11:12
#11467
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Цитата:
abaika95:
Это странно но такую инструкцию я действительно видел

Наконец-то! Светлое цифровое будущее наступило. Построили таки, чего они там 70 лет строили?, с "человеческим" лицом, сорванцы. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40784
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.09.24 - 11:25
#11468
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Это странно но такую инструкцию я действительно видел Напомню где но вроде в каком-то из кафе в России. Прям поэтапно как лучше отправлять свои надобности чтобы не обассать всю облас

Помню раньше мы смеялись с тупых амереканцев, что у них так подробно все расписано, например кошку не стирать в стиралке и не сушить в микроволновке, сейчас сами до этого прогресса доходим
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 06:44
#11469
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Почитал в Спорт Экспрессе комментарии по поводу ничьей Казахстана с Норвегией, много неприязни к нам и ещё лично к Черчесову! Самое мягкое "чабан в стране чабанов". И про то , что русские в 90 х от притеснений из Казахстана бежали ! Одного только знаю и то бывший украинец от притеснений ценников сбежал :-) ! А так может это я не в той стране живу!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 11:29
#11470
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Цитата:
abaika95:
Две разных нации.


Pzdc!
Истина в последней инстанции!Это же не кто-нибудь, абайка сказал!
Самомнение размером с Евроазию!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 11:39
#11471
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Цитата:
111:
Блин, не хочу скидывать уже, но блин приколы за проколами


Да, ладно кокетничать!
Очень хочешь!
Прямо наслаждаешься... Наверное, сам бы такую слопал, да ещё и причмокивал!
Фак!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4029
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 11:47
#11472
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Но, надо сказать тебе спасибо за антирекламу шаурмы.
В Донецке-не в Донецке, а у наших любителей шаурмы тоже отложится в сознании факт, что в соусах для неё могут обнаружиться "потрясающие" вещи!
Хоть абайка и поспешил нивелировать твою антирекламу
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16693
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 12:01
#11473
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Цитата:
таноми52:
Истина в последней инстанции!Это же не кто-нибудь, абайка сказал!

Да нет многие об этом говорят
Разные подходы у украинцев и россиян
И к героям и к родине
Один факт
При продвижении российских войск по Украине, украинцы побежали записываться в тербаты, брали оружие и уходили в лесопосадки
Аэродром в гостомеле трое суток держали украинские срочники и удержали
При продвижении ВСУ в Курске, мужики из Курска первыми убежали из своих поселков а срочники побросали автоматы и подняли ручки вверх

Вот в 21 веке стало очевидно
Россия и россияне не в силах удерживать и содержать такую огромную территорию
Не чувствуют россияне что это их земля и страна
Не интересно уральцу или дальневосточнику умирать за Курск
Оно ему надо? А Москвичу темболее
Кризис империи уже наступил

Цитата:
таноми52:
отложится в сознании факт, что в соусах для неё могут обнаружиться "потрясающие" вещи! Хоть абайка и поспешил нивелировать твою антирекламу

Да ради бога не ешь шаурму у нас если боишься
Как будто я прям агитирую
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3470
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 12:05
#11474
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Карлсон не знал, как объяснить малышу,
что намордник в спальне родителей ещё не значит,
что ему подарят собаку!
:lol:
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
22
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.09.24 - 12:56
#11475
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Бабы в России теперь рожают Махмудонов и Равшонов А в Казахстане Абаек и Маратиков ? Такое вот толерантное и нерелигиозное воспитание девушек :-(
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