Отправлено: - 10:10

Карачун:

Не удивлюсь если вы доживете до момента когда в туалетах будет висеть инструкция по отправлению естественных надобностей. Поэтапная. "...снимаем штаны, направляем нужную часть тела в сторону белой большой овальной штуковины стоящей на полу..", ну и так далее

Цитата:Это странно но такую инструкцию я действительно виделНапомню где но вроде в каком-то из кафе в России. Прям поэтапно как лучше отправлять свои надобности чтобы не обассать всю область вокруг))