Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
Отправлено: 06.09.24 - 19:33
Народные избранники по закону обязаны отчитаться о своей работе за прошлый год. Рассказывать депутаты решили онлайн. Ссылку на трансляцию опубликовали на сайте маслихата, но, судя по количеству участников, она мало кем была там замечена. Читать новость
А я считаю ,если население не интересуется вашей работой,то значит вам никто не верит,что вы есть что вас нет ,никакого толку,сборище дармоедов проедающих деньги налогоплательщиков.Разогнать вас надо ,а сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.
Добринцофф: сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.
Например: - пригласить в конце то концов или Аллу Борисовну или Димаша, на худой конец отремонтировать входную арку в Парк Культуры и Отдыха за 80 000 000 тенге. А, если серьёзно то и экономить то и НЕЧЕГО: - депутатаская деятельность маслихатов зиждеться на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, депутаты НЕ ПОЛУЧАЮТ зарплату кроме освобождённого Байгабулова и работников аппарата гор.маслихата. Всю свою работа (если они и проводят эту работу) они выполняют БЕСПЛАТНО. Вообще звание депутата - это скорее ИМИДЖ, ФОРС или это такая же СТАТУТНАЯ вещь как - красивая молодая и сексуальная любовница, или крутое авто типа Крузака или швейцарских часы, не более того, поверьте я знаю что говорю.
Цитата:
Добринцофф: это большие бюджетные деньги,
Байгабулов, тёртый калач, бывший зам акима района, работал в областном аппарате и в ЦК партии Нур Отан - знает как заливать уши наивному корреспонденту: так вот - все гос.органы проводят свои мероприятия в помещениях принадлежащие гос.организациям, типа актовых залов гос.школ или ДК Мирас и они НИКОГДА не платят БОЛЬШИХ бюджетных денег за аренду залов- у них НЕТ такой статьи расходов.
Мажилис всё таки нужен, правда не такой как у нас! Парламент в нормальной стране противовес правительству, а не довесок! А маслихаты это рудимент СССР, типа депутатов гор и обл Совета, что тогда были показухой, что сейчас!
Добринцофф: ещё есть депутаты мажилиса,с зп 700тыс.
Там да - там работа считается ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ -но, даже уберите все эти внешние атрибуты представительской власти- зарплаты, служ.квартиры, соц.пакеты, неприкосновенность - всё равно даже и за БЕСПЛАТНО они будут сидеть в Парламенте - потому что это прежде всего- СТАТУСНАЯ должность и многие сидящие там мажилисмены - бывшие акимы, предприниматели, ну или их жены и дети на худой конец устроены - "успешными" предпринимателями и это депутатство они используют прежде всего в СВОИХ личных целях и значок депутата даёт им возможность входить в ЛЮБУЮ дверь и решать ЛЮБЫЕ вопросы, и они лоббируют прежде всего интересы той финансово-промышленной группы агашек и татешек, которая их и ПОСТАВИЛА на это место. Там НЕТ государственников, так же как их НЕТ и в правительстве. Что такое 700 000 тенге - мелочь ( 7 тонн зерна или однодневная ваша выручка)
Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать