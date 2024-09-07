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≡ Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50029
Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана
Отправлено: 07.09.24 - 00:20
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Рассматривают возможность привлечения частных инвесторов для установки 220 новых станций: 70 на международных и республиканских трассах, а 150 - на областных, районных дорогах и в городах.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1541
Re: Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана
Отправлено: 07.09.24 - 00:20
#1
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....ВИДНО ДЕНЬГИ ЛЯШКУ ЖМУТ...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
116
Re: Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана
Отправлено: 07.09.24 - 08:50
#2
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Во всём цевелизованном мире изначально строят отличные дороги, вдоль них туалеты с удобствами, и только в высокоразвитом казахстане сразу начинают изымать денюжки с водителей, не предоставив никаких условий! так вы будете ещё 100 летиями топтаться на одном и том же месте, уважаемые руководители государства. не с той стороны проблему решаете! а самое страшное что учится у других кто уже 100 лет ездит по отличным дорогам , вам ваша упрямость мешает, точнее необразованность, всё как в пословице: почему я бедный, потомучто дурной, а почему я дурной, потому что бедный! :-P :-P :-P
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6466
Re: Новые станции измерения установят на дорогах Казахстана
Отправлено: 07.09.24 - 10:43
#3
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Цитата:
ZanoZOV:
необразованность,


Вроде наш уважаемый, как вы изволили выразиться руководитель, Токаев - образованный интилегентный человек, на нескольких языках говорит, за границей работал в отличие от металлургов.

Цитата:
родом из Шанхая2022:
ДЕНЬГИ ЛЯШКУ ЖМУТ


Бабло зарабатывают на ВСЁМ, даже и на этом.

Ну конечно - ЖГУТ, только они нам жгут, вот ОНИ и решили нам помочь избавиться от них 1001 законным способом и притом ничего нового не придумано, это всё из разряда: - поступлении от утильсбора; штрафов от "Сергека", теперь поступления от штрафов от перегруза и скорости тоже пойдут в карман ЧАСТНЫХ инвесторов.

И заметили у них ключевое и единственное слово в преамбуле всех этих махинации с "доением" карапаим народа: - якобы повышение БЕЗОПАСНОСТИ на дорогах.
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