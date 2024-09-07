Отправлено: - 10:43

ZanoZOV:

необразованность,

родом из Шанхая2022:

ДЕНЬГИ ЛЯШКУ ЖМУТ

Цитата:Вроде наш уважаемый, как вы изволили выразиться руководитель, Токаев - образованный интилегентный человек, на нескольких языках говорит, за границей работал в отличие от металлургов.Цитата:Бабло зарабатывают на ВСЁМ, даже и на этом.Ну конечно - ЖГУТ, только они нам жгут, вот ОНИ и решили нам помочь избавиться от них 1001 законным способом и притом ничего нового не придумано, это всё из разряда: - поступлении от утильсбора; штрафов от "Сергека", теперь поступления от штрафов от перегруза и скорости тоже пойдут в карман ЧАСТНЫХ инвесторов.И заметили у них ключевое и единственное слово в преамбуле всех этих махинации с "доением" карапаим народа: - якобы повышение БЕЗОПАСНОСТИ на дорогах.