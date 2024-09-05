Отправлено: - 15:23

Yorik:

не знать таких коллег.

Цитата:Ничего странного тут нет: -70 % моих коллег не знают ни Князева, ни Вечтейна, ни Буканова.Они заняты своим- не сельскохозяйственным производством, а агробизнесом ( это две разные вещи) - и им никто не нужен.