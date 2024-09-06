Re: Паралимпиада-2024: за два дня копилка Казахстана пополнилась...

Отправлено: - 23:05

Хотя и на 34 месте, но отстаём от Узбекистана которые завоевали уже 13 золота.

Всё равно молодцы: - по крайней мере ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше нежели обычные наши казахские олимпийцы.

Теперь интересно: - всем параолимпионикам дадут авто, квартиры, деньги и прочие материальные блага как и к тем обычным олимпионикам, ну или хотя бы к чемпионским домам подведут асфальт и сделают удобные и практичные пандусы и прочие приспособления для людей с ограниченными возможностями.

И почему нет такой ШУМИХИ в прессе по поводу завоевании нашими параспортсменами золотых и других олимпийских медалей - ведь у нас на носу или у НИХ на словах - СПРАВЕДЛИВЫЙ и НОВЫЙ Казахстан.