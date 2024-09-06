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≡ Паралимпиада-2024: за два дня копилка Казахстана пополнилась четырьмя медалями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50029
Паралимпиада-2024: за два дня копилка Казахстана пополнилась четырьмя медалями
Отправлено: 06.09.24 - 23:05
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В седьмой и восьмой соревновательные дни на XVII летних Паралимпийских играх казахстанские атлеты вступили в борьбу за награды в пара пауэрлифтинге и в пара дзюдо, продолжили участие в соревнованиях по пара легкой атлетике и пара плаванию, а также завершили выступления в волейболе.


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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6464
Re: Паралимпиада-2024: за два дня копилка Казахстана пополнилась...
Отправлено: 06.09.24 - 23:05
#1
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Хотя и на 34 месте, но отстаём от Узбекистана которые завоевали уже 13 золота.
Всё равно молодцы: - по крайней мере ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше нежели обычные наши казахские олимпийцы.
Теперь интересно: - всем параолимпионикам дадут авто, квартиры, деньги и прочие материальные блага как и к тем обычным олимпионикам, ну или хотя бы к чемпионским домам подведут асфальт и сделают удобные и практичные пандусы и прочие приспособления для людей с ограниченными возможностями.
И почему нет такой ШУМИХИ в прессе по поводу завоевании нашими параспортсменами золотых и других олимпийских медалей - ведь у нас на носу или у НИХ на словах - СПРАВЕДЛИВЫЙ и НОВЫЙ Казахстан.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5760
Паралимпиада-2024: за два дня копилка Казахстана пополнилась четырьмя медалями
Отправлено: 07.09.24 - 06:57
#2
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Цитата:
ACROS:
всем параолимпионикам дадут

Раньше выплаты были одинаковые от государства, спонсоров только намного меньше, вряд ли кому то 100 лошадей подарят как Сметову!
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