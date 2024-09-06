Отправлено: - 22:48

Добринцофф:

сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.

Добринцофф:

это большие бюджетные деньги,

Цитата:Например: - пригласить в конце то концов или Аллу Борисовну или Димаша, на худой конец отремонтировать входную арку в Парк Культуры и Отдыха за 80 000 000 тенге.А, если серьёзно то и экономить то и НЕЧЕГО: - депутатаская деятельность маслихатов зиждеться на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, депутаты НЕ ПОЛУЧАЮТ зарплату кроме освобождённого Байгабулова и работников аппарата гор.маслихата.Всю свою работа (если они и проводят эту работу) они выполняют БЕСПЛАТНО.Вообще звание депутата - это скорее ИМИДЖ, ФОРС или это такая же СТАТУТНАЯ вещь как - красивая молодая и сексуальная любовница, или крутое авто типа Крузака или швейцарских часы, не более того, поверьте я знаю что говорю.Цитата:Байгабулов, тёртый калач, бывший зам акима района, работал в областном аппарате и в ЦК партии Нур Отан - знает как заливать уши наивному корреспонденту: так вот - все гос.органы проводят свои мероприятия в помещениях принадлежащие гос.организациям, типа актовых залов гос.школ или ДК Мирас и они НИКОГДА не платят БОЛЬШИХ бюджетных денег за аренду залов- у них НЕТ такой статьи расходов.