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≡ Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50029
Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
Отправлено: 06.09.24 - 19:33
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Народные избранники по закону обязаны отчитаться о своей работе за прошлый год. Рассказывать депутаты решили онлайн. Ссылку на трансляцию опубликовали на сайте маслихата, но, судя по количеству участников, она мало кем была там замечена.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10027
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 19:33
#1
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Цитата:
Я считаю, если у населения к нам нет вопросов, то это замечательно.

Источник:

А я считаю ,если население не интересуется вашей работой,то значит вам никто не верит,что вы есть что вас нет ,никакого толку,сборище дармоедов проедающих деньги налогоплательщиков.Разогнать вас надо ,а сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10027
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 19:35
#2
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Цитата:
Мы могли бы арендовать помещение, пригласить туда население. Но это большие бюджетные деньги, мы не хотим лишних расходов.

Источник:

Не хотите лишних расходов,сделайте доброе дело самокливидируйтесь-это будет лучшее что вы можете сделать.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7072
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 22:24
#3
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Ай да, молодца добринцов, прямо с языка снял. Толку что эта толпа сидят на шее народной, не смотря ни на что кому надо провернуть свои дела, давно уже сбежали и живут припеваючи
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6464
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 22:48
#4
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Цитата:
Добринцофф:
сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.


Например: - пригласить в конце то концов или Аллу Борисовну или Димаша, на худой конец отремонтировать входную арку в Парк Культуры и Отдыха за 80 000 000 тенге.
А, если серьёзно то и экономить то и НЕЧЕГО: - депутатаская деятельность маслихатов зиждеться на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, депутаты НЕ ПОЛУЧАЮТ зарплату кроме освобождённого Байгабулова и работников аппарата гор.маслихата.
Всю свою работа (если они и проводят эту работу) они выполняют БЕСПЛАТНО.
Вообще звание депутата - это скорее ИМИДЖ, ФОРС или это такая же СТАТУТНАЯ вещь как - красивая молодая и сексуальная любовница, или крутое авто типа Крузака или швейцарских часы, не более того, поверьте я знаю что говорю.

Цитата:
Добринцофф:
это большие бюджетные деньги,


Байгабулов, тёртый калач, бывший зам акима района, работал в областном аппарате и в ЦК партии Нур Отан - знает как заливать уши наивному корреспонденту: так вот - все гос.органы проводят свои мероприятия в помещениях принадлежащие гос.организациям, типа актовых залов гос.школ или ДК Мирас и они НИКОГДА не платят БОЛЬШИХ бюджетных денег за аренду залов- у них НЕТ такой статьи расходов.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10027
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 07.09.24 - 00:29
#5
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Цитата:
ACROS:
депутатаская деятельность маслихатов зиждеться на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах, депутаты НЕ ПОЛУЧАЮТ зарплату

Это депутаты маслихатов не получают,а ещё есть депутаты мажилиса,с зп 700тыс.+служебные квартиры+бесплатное медицинское обслуживание в центре управления делами президента.
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