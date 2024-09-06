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≡ «Главный вопрос - не как, а кто» - Основатель Lulu Group, Metabody и Metafarm Асель Машанова поделилась опытом с предпринимателями Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50029
«Главный вопрос - не как, а кто» - Основатель Lulu Group, Metabody и Metafarm Асель Машанова поделилась опытом с предпринимателями Костаная
Отправлено: 06.09.24 - 22:17
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Новые подходы и главные тренды Асель МАШАНОВА обсуждала с предпринимателями на бизнес-завтраке. Спикер не только делилась своим опытом, но и давала практические советы по ведению бизнеса. Стране необходим устойчивый средний бизнес, а его не построить без опытных маркетологов. Их навыки она и обсуждала с предпринимателями в Костанае.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7072
Re: «Главный вопрос - не как, а кто» - Основатель Lulu Group,...
Отправлено: 06.09.24 - 22:17
#1
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Недалеко от меня (конечная 20мкр,Рудный) строится огромный супермаркет,с его постройкой загнутся мелкие магазины в районе ,ведь планируется доставка всего и вся прямо до квартиры, бешеный ассортимент и бонусы сделают свое чёрное дело.
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