Отправлено: - 22:17

Новые подходы и главные тренды Асель МАШАНОВА обсуждала с предпринимателями на бизнес-завтраке. Спикер не только делилась своим опытом, но и давала практические советы по ведению бизнеса. Стране необходим устойчивый средний бизнес, а его не построить без опытных маркетологов. Их навыки она и обсуждала с предпринимателями в Костанае.