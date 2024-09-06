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«Главный вопрос - не как, а кто» - Основатель Lulu Group, Metabody и Metafarm Асель Машанова поделилась опытом с предпринимателями Костаная
«Главный вопрос - не как, а кто» - Основатель Lulu Group, Metabody и Metafarm Асель Машанова поделилась опытом с предпринимателями Костаная
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