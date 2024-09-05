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≡ "Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50027
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 05.09.24 - 06:29
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4 сентября в своём Telegram-канале председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев пояснил, что поступило заявление сотрудницы парламента о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова. В качестве доказательства опубликован скриншот переписки.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6461
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 06.09.24 - 15:23
#15
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Цитата:
Yorik:
не знать таких коллег.


Ничего странного тут нет: -70 % моих коллег не знают ни Князева, ни Вечтейна, ни Буканова.
Они заняты своим- не сельскохозяйственным производством, а агробизнесом ( это две разные вещи) - и им никто не нужен.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7071
"Перед роддомом нужно заняться приятным" - Депутата Аскара Садыкова лишили мандата за харрасмент и недостойное поведение
Отправлено: 06.09.24 - 22:08
#16
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Дочь старшая оказывается популярная певица, правда у нее не имя,вроде как псевдоним (забыл как звать), так вон она утверждает что родитель, то бишь депутат белый и пушистый, просит никому не верить и обвиняет врагов за подставу.
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