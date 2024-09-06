НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50027
Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
Отправлено: 06.09.24 - 19:33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народные избранники по закону обязаны отчитаться о своей работе за прошлый год. Рассказывать депутаты решили онлайн. Ссылку на трансляцию опубликовали на сайте маслихата, но, судя по количеству участников, она мало кем была там замечена.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10026
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 19:33
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я считаю, если у населения к нам нет вопросов, то это замечательно.

Источник:

А я считаю ,если население не интересуется вашей работой,то значит вам никто не верит,что вы есть что вас нет ,никакого толку,сборище дармоедов проедающих деньги налогоплательщиков.Разогнать вас надо ,а сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10026
Re: Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная...
Отправлено: 06.09.24 - 19:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы могли бы арендовать помещение, пригласить туда население. Но это большие бюджетные деньги, мы не хотим лишних расходов.

Источник:

Не хотите лишних расходов,сделайте доброе дело самокливидируйтесь-это будет лучшее что вы можете сделать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS