Отправлено: - 19:33





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=53466 Я считаю, если у населения к нам нет вопросов, то это замечательно.Источник:

Цитата:А я считаю ,если население не интересуется вашей работой,то значит вам никто не верит,что вы есть что вас нет ,никакого толку,сборище дармоедов проедающих деньги налогоплательщиков.Разогнать вас надо ,а сэкономленные деньги пустить на что нибудь полезное.