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Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
Если к депутатам нет вопросов... - Как в маслихате Костаная о своей работе перед избирателями отчитывались
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