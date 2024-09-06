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≡ Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50025
Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
Отправлено: 06.09.24 - 16:03
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Семейная пара трэвел-блогеров Бурак и Идил Дюран и журналист Энес Илдырым держат путь в Астану, чтобы посмотреть на конный марафон "Ұлы дала жорығы" в рамках Пятых Всемирных игр кочевников. В нем участвуют и всадники из Костанайской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40784
Re: Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут...
Отправлено: 06.09.24 - 16:03
#1
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У нас многие совсем обезумели и СМИ в том числе, весь Инстаграмм об этом восторженно пишет и с гордостью, турки приехали в КЗ посмотреть на нас!
Блин, ну сколько наших приезжает в Турцию смотреть на что то, там тоже такая радостная эйфория что ли, - Казахи приехали посмотреть на нас турков!
Нет, они считают это не совсем достойным для них.
Но наши то как прыгают..
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5834
Re: Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут...
Отправлено: 06.09.24 - 16:40
#2
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Цитата:
111:
У нас многие совсем обезумели и СМИ в том числе, весь Инстаграмм об этом восторженно пишет и с гордостью, турки приехали в КЗ посмотреть на нас!


Посмотреть они едут на Всемирные игры кочевников, собрались представители более 80 стран. Казахстанское гостеприимство и оказание помощи, всегда будут вспоминать добрым словом.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2284
Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
Отправлено: 06.09.24 - 16:46
#3
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Вообще статья не про то, что они к нам приехали. А про то, что у нас им помогли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40784
Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
Отправлено: 06.09.24 - 17:56
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:
про то, что у нас им помогли.

Ну получается помогли, тем , кто пришел на нас посмотреть, хорошо.
Вот этот Брунер или как его там да, оказывается что то там подкрутил, но это да, идет в качестве рекламы и помощь этой фирмы и только, но почему примазываются к этому действию остальные, сейчас почитаю,
А, вот, акиматы какие то, какие то полицейские, какие то еще люди..
Брунер всего то лишь сделал туркам колесо, а тут на весь мир разнесли, что Казахстан суперпомогает каким то там туркам.
Помощь в прикрутке колеса уже что, это гордость для всего нашего народа уже?
Вот реально помогли бы десяткам тысяч россиян и политически и с жильем, я бы сказал, вот меня распирает от гордости за нас казахов.
Господи, двум туркам помогли колесо прикрутить и раструбили на весь мир как не знаю кто.
Кстати они нам там помогали когда нибудь?
Просто с турками имел дело недавно, ну как то двояко все..
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