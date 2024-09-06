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Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
Из Анкары в Астану - Путешественники из Турции едут посмотреть на Всемирные игры кочевников. В Костанае дом на колесах починили
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