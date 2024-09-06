Отправлено: - 17:56

Тимур Гафуров:

про то, что у нас им помогли.

Цитата:Ну получается помогли, тем , кто пришел на нас посмотреть, хорошо.Вот этот Брунер или как его там да, оказывается что то там подкрутил, но это да, идет в качестве рекламы и помощь этой фирмы и только, но почему примазываются к этому действию остальные, сейчас почитаю,А, вот, акиматы какие то, какие то полицейские, какие то еще люди..Брунер всего то лишь сделал туркам колесо, а тут на весь мир разнесли, что Казахстан суперпомогает каким то там туркам.Помощь в прикрутке колеса уже что, это гордость для всего нашего народа уже?Вот реально помогли бы десяткам тысяч россиян и политически и с жильем, я бы сказал, вот меня распирает от гордости за нас казахов.Господи, двум туркам помогли колесо прикрутить и раструбили на весь мир как не знаю кто.Кстати они нам там помогали когда нибудь?Просто с турками имел дело недавно, ну как то двояко все..