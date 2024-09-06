Re: Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово...

Отправлено: - 13:54

История покрытая мраком. Помню,сам Тлеуов рекламировал по ТВ,мол с высоты этого атракциона увидим областной центр,так он сидит, убежавшая к нему моя сноха-внезапно умерла, нанятый адвокат мамой клялся что глазами не видел и не брал никаких миллионов,а куда они делись никто так даже намеком не сказал