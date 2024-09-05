Re: "Перед роддомом нужно заняться приятным" -...

Отправлено: - 10:07

Странная переписка в Ватсапп

Как будто оборванная или отредактированная



В 9:17 она пишет кофе будете?

Он через минуту отвечает "да царица"



Через час в 10:08 он пишет про то что хочет от нее детей

А что было между 9:17 и 10:08? Она занесла ему кофе и он целый час пил кофе и думал чё бы ещё написать? Или было всё-таки какое-то действо?

А ещё через 20 минут он уже пишет про занятия приятным

Она якобы молчит на все эти темы?



Следующее сообщение через 5 дней! Он просит ее кофе занести



Тоесть секретарша (а кто кофе ещё носит) 5 дней не переписывались со своим начальником?





Попахивает лютым шиздежом и может быть даже подставой



Я не говорю что депутат белый и пушистый но такое ощущение что секретарша просто спецом это сейчас вывалила ради каких-то преференций