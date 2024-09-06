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≡ Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50025
Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 06.09.24 - 15:09
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Сегодня по проспекту Назарбаева (от "Костанай плазы") на перекрестке с ул. Бородина бегала немецкая овчарка с ошейником. Пес домашний, ухоженный. Ничего не предвещало беды, бежал и бежал. Пока водитель на белом \"Ланд Крузер Прадо\" перед ней остановился, а потом специально переехал.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1491
Re: Задавили немецкую овчарку на пр. Назарбаева в Костанае
Отправлено: 06.09.24 - 15:09
#1
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Ну что за бред,ага прям специально переехал! Просто он решил что собака не тупая,а уже перешла перед ним дорогу. И смело поехал! На прадо высоко сидишь и ничего не видно кто там прилёг внизу. А пёс,оказывается,никуда не ушёл,вот и всё. Зачем человека очернять?
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