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≡ Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово колесо» - Что ответили «НГ» на запрос о судьбе скандального аттракциона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50025
Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово колесо» - Что ответили «НГ» на запрос о судьбе скандального аттракциона
Отправлено: 06.09.24 - 13:54
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Колесо стоило бюджету больше 300 млн тенге. Должно было быть одним из самых высоких в РК. Однако после монтажа его признали опасным и потому непригодным к эксплуатации. Эпопея с дорогостоящим аттракционом сопровождалась уголовным делом.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7068
Re: Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово...
Отправлено: 06.09.24 - 13:54
#1
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История покрытая мраком. Помню,сам Тлеуов рекламировал по ТВ,мол с высоты этого атракциона увидим областной центр,так он сидит, убежавшая к нему моя сноха-внезапно умерла, нанятый адвокат мамой клялся что глазами не видел и не брал никаких миллионов,а куда они делись никто так даже намеком не сказал
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1592
Re: Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово...
Отправлено: 06.09.24 - 15:45
#2
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5 млн на оценку металлолома...
Чего так "скромно"?
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