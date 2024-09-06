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Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово колесо» - Что ответили «НГ» на запрос о судьбе скандального аттракциона
Почти 4 года в Рудном где-то лежит демонтированное «чертово колесо» - Что ответили «НГ» на запрос о судьбе скандального аттракциона
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